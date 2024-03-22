Руски видавателє ше представели на Новосадским сайме кнїжкох (фото+видео)

НОВИ САД – У рамикох Новосадского сайма кнїжкох вчера, 21. марца, отримана промоция нових руских кнїжкох хтори обявели НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох. Промоция отримана на Главней саямскей бини и на штанду Покраїнскей влади, а модеровали ю одвичательни редактор у НВУ „Руске слово” Микола Шанта и директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош.

Як у привитним слове визначел директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа, од скоро 20 нових насловох хтори обявени прешлого и початком того року, цо саме по себе єден з найуспишнєйших видавательних рокох Установи, добра часц вишла дзекуюци розконареней мрежи партнерствох и сотруднїцтвох з рижнороднима рускима институциями, здруженями и орґанизациями, од Заводу за културу войводянских Руснацох и Оддзелєня за русинистику по МЗ Руски Керестур и Туристичне здруженє з того места, як и приватним донатором хтори потримую руске видавательство и любя кнїжку по руски.

Промоция на Новосадским сайме у фокусу мала три катеґориї кнїжкох – найновши, хтори з друку вишли после Медзинародного сайма у Беоґрадзе, виданя хтори кажди на свой способ охабели окремни шлїд у периодзе за нами, и публицистични наслови хтори обявени у Едициї „Фундаменти” през сотруднїцтво НВУ „Руске слово” и Заводу за културу войводянских Руснацох.

На промоциї участвовали и вецей авторе чийо нови кнїжки „Руске слово” обявело у предходним периодзе – Ирина Гарди Ковачевич, Мелания Римар, Славко Роман Рондо и Даниєла Тамаш, як и редакторе дзепоєдних виданьох – Блажена Хома Цветкович, Александар Паланчанин и Микола Шанта.

Орґанизаторе за нашо видавательство на Новосадским сайме кнїжкох обезпечели достаточно часу, алє у трох терминох и на розличних локацийох, цо обачлїво демотивовало публику, а покус и самих учашнїкох подїї.

Понеже Завод за културу у тим року нє ма самостойни виданя, часц термину препущел же би ше представело актуални виданя Рускей матки о хторих бешедовал проф др Михайло Фейса. Окрем же здогаднул на дзепоєдни капитални виданя обявени предходних рокох у сотруднїцтве зоз Заводом, Фейса представел найновши кнїжки РМ, як и видавательни плани хтори тото здруженє ма за наступни период.