Руском достал камион за зберанє и транспорт одпаду

РУСКИ КЕРЕСТУР – Явне комуналне подприємство Руском, вчера 19. марца, достало превозку односно камион за зберанє и транспорт комуналного одпаду чий волумен 22 метери кубни.

Превозка представя донацию од Явного комуналного подприємства Чисточа зоз Нового Саду, та з тей нагоди, попри директора того подприємства Донална Божича, Кулу вчера нащивел и городоначальнїк Нового Саду Жарко Мичин як и директор Явного комуналного подприємства Пут Нови Сад Душан Радоїчич.

Директор Рускому Владимир Олеяр, тоту донацию оценєл як нєобходну понеже стари камион бул барз дотирвали, а наглашел и же нова превозка будзе вельо значиц и за подприємство и за валал. Камион хтори ше потераз хасновало мал 24 роки, бул меншого капацитету, волумену 16 метери кубни, мал прейдзене аж 2,5 милиони километри, односно коло 40.000 роботни годзини.

Предносц новей превозки, як оценєл Олеяр, будзе и у тим же ше одвоженє одпаду на депонию до Кули годно окончиц зразу, цо оможлїви ефективнєйше, швидше и лєгчейше окончованє каждодньових комуналних активносцох.

На тот завод, попри Рускому, нєобходну механїзацию, точнєйше будовательну машину, такволану комбинирку, и цистерну достало и комуналне подприємство у Червинки и Сивцу.