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Апел Керестурцом же би нє таргали посадзене квеце

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 12 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз Явного комуналного подприємства „Рускомˮ апелую на жительох Руского Керестура же би нє таргали нєдавно посадзене квеце у жардинєрох у центру валала.

Квеце, мушкатли, посадзене на вецей локацийох – прейґа Дома здравя, коло Ресторану Бостон и опрез Дома култури, а зоз цильом же би ше прикрашело валал, медзитим нєодлуга обачене же вше вецей квеца витаргани.

З Рускому визначую же квеце нє главни проблем, алє поступок поєдинцох хтори знїщую цошка цо голєм кус доприноши же би валал випатрал красше и ушоренше.

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