ДружтвоРутенпресТексти

Руском нє роби 1. мая

автор М. Джуджар
РУСКИ КЕРЕСТУР – ЯКП „Руском” нє будзе робиц за державне швето з нагоди Медзинародного дня роботи, на пияток, 1. мая.

Нєшка нє буду одвожиц шмеце, а нє будзе робиц анї каса за наплацованє їх услугох. Од пондзелку, 4. мая почню робиц поряднє.

