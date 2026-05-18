ДружтвоРутенпресТексти

Руском од нєшка почина одчитовац водомери

автор М. Джуджар
автор М. Джуджар

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботнїки ЯКП „Руском” од нєшка почню одчитовац стан на водомерох у Руским Керестуре.

Зоз Рускому праве прето апелую на гражданох же би одомкли капурки, або виписали стан, а хто сце може и явиц на телефонске число 025/705-330.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Од ютра Русинска улїца ознова цалком заварта

Отримана преслава 80-роки доселєня Руснацох до Нового Орахова

Гранє ветеранох и младих рокеркох одушевело публику

Успишна и тогорочна „Шпиваночка”

Ема Живкович участвовала на Републичней смотри рецитаторох