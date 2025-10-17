Руснаци на Интеркулту

У Новим Садзе була отримана Медзинародна наукова конференция под назву ИНТЕРКУЛТ 2025, орґанизовал ю Педаґоґойни завод Войводини у сотруднїцтве зоз Oддзелєнями за гунґаролоґию, румунистику, словакистику и русинистику зоз Филозофского факултету у Новим Садзе.

Конференцию отворели директор Педаґоґийного заводу Войводини Янош Пушкаш и подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци Роберт Отот, а присутни були и представнїки амбасадох Румуниї, Словацкей, Горватскей, Мадярскей, представнїки Универзитета у Новим Садзе и представителє националних совитох у АП Войводини. Праве тото гутори о значносци такей конференциї котра припозната зоз вецей уровньох. Свойо науково роботи и викладаня о Руснацох отримали др Дюра Гарди, доц. др Ана Римар Симунович и маст. Александра Деянович.

Др Дюра Гарди представел свою роботу под назву „Историоґрафска анализа розвою рускей заєднїци и єй специфичносцох на мапи мултикултуралносци Войводини”. У нєй бешедовал о континуитету присуства рускей заєднїци на подручю нєшкайшей Войводини, хтора на тих просторох присутна од штредку 18. вику. Гоч Руснаци малочислени, удало ше им зачувац свою окремносц и културни идентитет по нєшка.

Ана Римар Симунович представела роботу под назву „Дом як простор (нє)сиґурносци у творчосци Агнети Бучко Папгаргаї и Намика Кабила” у хторей анализовала значенє дома у литературней творчосци Агнети Бучко Папгаргаї и у роману „Бездомнїк” Намика Кабила.

Александра Деянович пририхтала роботу „Ми и други, одношенє характерох у драмских текстох Ирини Гарди Ковачевич”. Вона спатрала уплїв стереотипох, предрозсудкох, колективного здогадованя и особних искуствох на формованє перцепциї о других, алє и же руска култура и национали идентитет простор безпечносци у швеце поєдинца.

Участвованє Руснацох котри бешедовали и виглєдовали о Руснацох, на таким сходзе наисце ище раз потвердзує значносц и доприношенє рускей заєднїци у очуваню и розвою мултикултуралного идентитету Войводини. Як народ зоз богату традицию и вираженим чувством ґу заєднїцтву, Руснаци активно участвую у културним, образовним и науковим живоце реґиона. Праве участвованє на Интеркулту символично здогадує на рижнородносц язикох, културох и традицийох по чим Войводина препозната.