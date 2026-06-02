Руснаци на Интернационалним фестивалу у Чаню

автор С. Саламун
ДЮРДЬОВ – Члени Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” и Руского културного центру зоз Нового Саду, всоботу 30. мая на 22 годзин одпутовали на заєднїци наступ до Чаню у Чарней Гори.

Тоти нашо два Дружтва буду участвовац на Интернационалним фестивалу танцу и шпиванки „Adriatic Pearl” и представя Руснацох Републики Сербиї зоз танцами у руских святочних шматох и рускима народнима шпиванками.

Фестивал тирва од 31. мая по 5. юний, а їх перши наступ будзе нєшка, вовторок 2. юния на 20 годзин, а наступя и на ютре, 3. юния тиж на 20 годзин у центру Чаня на отвореней бини.

Драгу предводза члени Управного одобру КУД „Тарас Шевченко” Борис Балїнт и Владимир Балїнт, котри и орґанизаторе тей драги и наступу. Драгу на фестивал финасовало дюрдьовске Дружтво, а ноцнїк и костиранє кажде себе.

Зоз Чаню до Сербиї нашо аматере руша на пияток 5. юния пополадню.

