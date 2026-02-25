КултураРутенпресТексти

Руснаци на вистави народного облєчива и подобових роботох

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич

НОВИ САД – Вистава народного облєчива и подобовей творчосци националних заєднїцох Войводини будзе отримана на нєшка, 25. фебруара на 12 годзин у Заводу за културу войводянских Словацох, (Арси Теодоровича 11, Нови Сад). На вистави будзе представене и народне облєчиво Руснацох и малюнки Владимира Дороґхазия.

На вистави Руснаци ше представя зоз облєчивом, хторе обезпечел Актив женох КУД Жатва зоз Коцура и з малюнками Владимира Дороґхазия хтори настали на Подобових колонийох Стретнуце у Боднарова у Ґосподїнцох, хтори орґанизує Дружтво за руски язик, литературу и културу з Нового Саду.

Вистава народного облєчива и подобовей творчосци националних заєднїцох Войводини ше отимує на инициятиву Заводу за културу войводянских Мадярох.

