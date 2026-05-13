Руснаци у кампанї „Крокодили приходза”

НОВИ САД – Ґрупа младих активистох зоз кампанї „Крокодили приходза” порушали виглєдованє и кампаню за борбу процив аґресивного рекламованя ставяльньох и ставяня.

Циль кампанї „Крокодили приходза” унапрямени на апел явним особом же би нє хасновали свою популарносц на рекламованє ставяльньох и ставяня. Инициятор и снователь кампанї Александар Янич Яна, дакедишпнї ди-джей и музичар котри уж 15 роки активно роби на превенциї и лїченю хоротох зависносци.

У кампанї поволую шицких котри ше дакеди ставяли, або то робя тераз, же би ше приключели виглєдованю зоз скенираньом кю ар кода котри на плакати.

У кампанї як активисти участвую и студенти психолоґиї медзи котрима єст Руснацох котри нам праве и прешлїдзели информацию, а як нам потолковали, нєодлуга будзе обявена плаката и прмотивни материял на руским язику.