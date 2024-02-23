„Ружова заградка” будзе 17. марца у Сербским народним театре

НОВИ САД – Фестивал новей рускей шпиванки 34. „Ружова заградка” будзе отримани на нєдзелю, 17. марца, а пририхтованя у полним розмаху.

Фестивалски вечар почнє на 20 годзин, а представени буду 16 нови композициї у велькей сали Сербского народного театра (СНП) у Новим Садзе. Шпивачох буду провадзиц два оркестри РТВ: Вельки народни и Вельки тамбурови оркестер.

У ревиялней часци буду представени Владислав Надьмитьо и Михал Лїкар хтори зоз своїма шпиванками дали вельке доприношенє фестивалу.

Фестивал годно директно провадзиц на трецей програми радия на 92, 100 и 107,1 меґагерци, другей програми Радио телевизиї Войводини, як и прейґ интернету.

Безплатни уходнїци благочасово годно превжац на билетарнїци СНП.