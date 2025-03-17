НОВИ САД – У Сербским народним театру вчера отримани 35. Фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка”. У змагательней часци фестивалу хтори орґанизує Радио телевизия Войводини (РТВ) премиєрно виведзени 16 нови руски нумери у народним и забавним духу, док ревиялна часц того року була пошвецена доаєнови рускей шпиванки Йовґенови Надьови з нагоди респектабилного ювилею – 50 рокох шпивацкей кариєри.

Фестивал того року з пригоднима словами отворел ґенерални директорр РТВ Ґоран Караджич, а виводзачох на сцени провадзели Вельки народни оркестер РТВ чий руководитель Боян Милинкович и Вельки тамбурови оркестер РТВ под руководством Саши Oбада Щитароция и дириґентску палїчку Марка Пaрчетича.

Як цо узвичаєне, на „Ружовей заградки” у змагательней конкуренциї додзелєни вецей награди по одлуки фахового жирия и публики.

Награду жирия за текст достал Славко Роман Рондо за писню Зохабена ровнїна. За интерпретацию наградзена Татиана Яшкова хтора виведла нумеру Нє боїм ше, док Боян Милинкович наградзени за аранжман шпиванки Ой, шугаю.

По одлуки жирия, композициї Зохабена ровнїна хтору на текст Славка Романа компоновал Мирослав Сивч, аранжовал Мирон Сивч а виведли Мирослав Малацко и ґрупа „Ариа” припадла и перша награда у конкуренциї за найлєпшу композицию. Друга награда додзелєна композициї Любов хтору на текст Мирослави Даждиу и музику и аранжман Мирослава Папа интерпретовала Саня Дивлякович, док трецу награду достала нумера Витай, нови дню, хтору, тиж на текст Мирослави Даждиу, музику Татяни Колєсар Ґвоїч и аранжман Ервина Малини, интерпретовала Мирела Тимко.

Найпопуларнєейша фестивалска награда – За найкрасшу шпиванку хтору з своиїма гласами додзелює публика, того року припадла нумери Ой, шугаю. хтору на текст и музику Агнети Тимко-Мудри и аранжман Бояна Милинковича енерґично виведол Трио Рутеника: Саня Дивлякович, Александра Колбас и Танита Ходак Планчак.

У ревиялней часци Фестивалу, Йовґен Надь, искусни интерпретатор чий глас єден з символох „Ружовей заградки ” и нашей музики вообще, сам лєбо з приятелями з хторима децениями дзелї бину, здогаднул на дзепоєдни найкрасши шпиванки з свойого богатого репертоару. З тим носталґичним алє прекрасним музичним путованьом през єдну вельку кариєру закончени тогорочни 35. Фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка”.