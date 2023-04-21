Шахиста Владимир Лазор отримал преподаванє у школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шахиста Владимир Лазор зоз Кули, вчера отримал преподаванє школяром Основней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, а источашнє представел и свою найновшу, другу кнїжку о шаху „Глєдам дацо окремне”.

На преподаваню присуствовали школяре висших класох основней школи, а найвецей було школярох 5. и 6. класи хтори и найчисленши на Шаховскей секциї, хтору водзи наставнїк Зденко Шомодї.

Лазор школяром бешедовал о пешацкей и топовскей закончуюцей часци як єдних з найчастейших фазох шаховскей партиї, а з школярами подзелєл и свойо длугорочне искуство и наглашел значносц ученя теориї у шаху.

После отриманей промоциї у керестурскей школи, Лазор у наиходзацим периодзе планує промововац свою найновшу кнїжку „Глєдам дацо окремне” и по других местох.