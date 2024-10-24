Руски видавателє нєшка на Сайме кнїжкох у Беоґрадзе

БЕОҐРАД – Тогорочни, 67. Медзинародни беоґрадски саям кнїжкох того року зоз мотом Слово шлєбодне тирва од 19. по 27. октобер на Беоґрадским сайме. Нешка, 24. октобра актуалну видавательну продукцию представя НВУ Руске слово, Завод за културу войводянских Руснацох з Нового Саду и Руска матка.

На штанду Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами у гали 4, руски видавателє маю термини – на 11 годзин Руска матка, Завод за културу войводянских Руснацох, а на 12 годзин НВУ Руске слово.

НВУ Руске слово представи кнїжки з тогорочного видавательного плану: Нє менєй од вичносци/Не мање од вечности, двоязчна поезия авторки Вери Медич, Руско-салашски перли панонского путнїка писнї и приповедки Силвестера Макая, Рамик за Аниму поезия Владимира Кочиша, Порвисла приповедки Славомира Олеяра, Михайло Ковач – Олекса Мишанич – преписка авторе Янко Рамач, Олег Румянцев и Ярослав Мишанич, Єден вояк, два рабства, три униформи виглєдованє, преписка автора др Янка Рамача, Без фейкох, стресох шокох и вирусох поезия Михала Рамача, Сликовнїца Свадзба авторки Маї Зазуляк Гарди, Сликовнїца Карпатски шаркань Олени Планчак-Сакач.

Руска матка представи кнїжки хтори публиковани од прешлорочного сайма кнїжкох у Беоґрадзе Перши конфесионални школи на руским язику у Бачкей проф. др Михайла Фейси и проф. др Александра Янковича, Путованє през шаховске кральовство Владимира Лазора, Мала история Русинох (на сербским язику) проф. др Ивана Попа, Ядро Лїляни Кирда, Руски язик медзи карпатскима славянскима язиками и диялектами мср Тамари Хома, Руски язик и ИСО-код проф. др Михайла Фейси и мср Славици Чельовски (на руским, сербским и анґлийским язику) и Шмих нє грих Владимира Дудаша Иванова.

У програми на покраїнским штанду на 11 годзин Руска матка представи свойо виданя, на 11:30 годзин Саша Сабадош, Микола Шанта и Борис Варґа буду бешедовац о заєднїцких виданьох Заводу за културу войводянских Руснацох и НВУ Руске слово.

Од 12 по 13 годзин будзе слова о виданьох НВУ Руске слово, а участвую: И. Гарди Ковачевич, Силвестер Д. Макаї, Владимир Кочиш, Вера Медич, Олена Планчак-Сакач, Ясмина Дюранїн, модератор будзе Микола Шанта.

На 67. Медзинародним сайме кнїжкох у Беоґрадзе нешка и школски дзень.

Поєдинєчна дньова уходнїца кошта 350 динари, ґрупна 250, а паркинґ место 200 динари на годзину, дзеци младши як 8 роки нє плаца уходнїцу.

Роботни час Сайму од 10 до 20 годзин.