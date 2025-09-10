Саям лову и риболову и Саям еколоґиї будзе од 24. по 28. септембер

НОВИ САД – На Новосадским сайме од 24. по 28. септембер будзе отримани Медзинародни саям лову и риболову, у истим термину будзе орґанизовани и Саям еколоґиї.

На Медзинародним сайме лову и риболову буду участвовац представнїки хтори понукаю основну и провадзацу опрему за спортски лови и риболов, як и за пребуванє у природи, тиж наявена и предайна вистава теренских превозкох.

И того року наявене друженє новинарох у вареню рибового паприґашу Престрофей Новосадского сайма, хторе будзе на отвореней часци Сайма 26. септембра, а почнє на 16 годзин.

Цена уходнїци на Саям лову и риболову и Саям еколоґиї будзе 550 динари, за ґрупни нащиви уходнїца будзе 450 динари по особи. Дзеци младши як 7 роки годни войсц задармо.

Роботни час сайма будзе од 10 до 19 годзин, а остатнї дзень пондзелок, 28. септембра Саям будзе отворени од 10 до 17 годзин.