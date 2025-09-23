Ютре почина Саям лову и риболову и Саям еколоґиї

НОВИ САД – На Новосадским сайму од 24. до 28. септембра будзе 56. Саям лову и риболову и Саям еколоґиї. Нащивителє годни видзиц найновшу опрему за лов, риболов и за пребуванє у природи и рекреацию.

Потримовку орґанизациї дали Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство, Покраїнски секретарият за урбанизем и защиту животного штредку, як и Город Нови Сад, хтори представи числени проєкти и мири хтори запровадзени з цильом зачуваня природних ресурсох и унапредзованю еколоґийней свидомосци.

На Саям лову и роболову приду вецей як 100 домашнї и странски викладаче, медзи хторима Каприоло, Застава оружиє, Шимано и други, а нащивителє годни вихасновац саямски попусти од 10 до 50 одсто.

У Гали „Мастер” будзе вистава 400 погарох, медзи хторима буду и тоти цо до тераз нє приказани явносци. Тиж так, будзе орґанизовани и полиґон за тестиранє термовизийских построєньох, едукативни активносци за школярох фахових школох, як и ґастрономска часц.

Отрима ше и Ревию ловарских псох, на соботу, 27. септембра, од 12 до 16 годзин, а за любительох конїцкого спорту будзе отворене першенство Войводини у препонским шедланю, хторе будзе за викенд, 27. и 28. септембра.

Цена уходнїци на Саям лову и риболову и Саям еколоґиї будзе 550 динари, за ґрупни нащиви уходнїца будзе 450 динари по особи. Дзеци младши як 7 роки годни войсц задармо.

Роботни час сайма будзе од 10 до 19 годзин, а остатнї дзень, на нєдзелю, 28. септембра, Саям будзе отворени од 10 до 17 годзин.