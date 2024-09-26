Саям лову и риболову почина 2. октобра

НОВИ САД – Медзинародни саям лову и риболову и Саям еколоґиї будзе тирвац од 2. по 6. октобер, у галох, Аули, Конґресним центру „Мастер” и на отвореним просторе Новосадского сайма.

На Сайме буду представени прибор и опрема за лови и риболов, спортска и опрема за кампованє, ловни и риболовни туризем… Орґанизовани буду и конїцки змаганя.

У фокусу Сайма еколоґиї будзе примарна селекция одпаду, очуванє животного стредку и врацанє до природи. Представени буду сучасни технилоґиї, еколоґийни стандарди и новосци хтори би мали унапредзиц одношенє спрам защити животного стредку. На Новосадским сайме будзе поставене Рециклажне острово, на хторе нащивителє годни одложиц одредзени файти одруткох.

Медзи учашнїками буду покраїнски и городски институциї, представнїки здруженьох, дружтвох и асоцияцийох хтори ше занїмаю зоз еколоґию.