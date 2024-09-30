Саям лову и риболову почина на стреду

НОВИ САД – Медзинародни саям лову и риболову и Саям еколоґиї будзе тирвац од 2. по 6. октобер, а буду участвовац вецей як 120 викладаче зоз жеми и иножемства у галох, Аули, Конґресним центру „Мастер” и на отвореним просторе Новосадского сайма.

Тогорочни манифестациї на Новосадским сайме пошвецени природи, а шветочно их отвори предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович. На саймох наступя викладаче зоз Сербиї, Мадярскей, Австриї, Словениї, Горватскей, а на фахових панелох очекує ше же буду участвовац представнїки зоз Польскей, Чарней Гори, Босни и Герцеґовини, Европскей униї наявел ґенерални директор Новосадского сайма Никола Ловрич.

На Сайме лову и риболову буду представени прибор и опрема за лови и риболов, спортска и опрема за кампованє, ловни и риболовни туризем… Орґанизовани буду и конїцки змаганя, Ревия ловарских псох, рижни фахово активносци, роботнї, едукациї.

У фокусу Сайма еколоґиї будзе примарна селекция одпаду, очуванє животного стредку и врацанє до природи. Представени буду сучасни технилоґиї, еколоґийни стандарди и новосци хтори би мали унапредзиц одношенє спрам защити животного стредку. На Новосадским сайме будзе поставене Рециклажне острово, на хторе нащивителє годни принєсц стари папер, електронски одпад, затички и зачерац за предаду лєбо саднїци.

Медзи учашнїками буду покраїнски и городски институциї, представнїки здруженьох, дружтвох и асоцияцийох хтори ше занїмаю зоз еколоґию.

Вецей о орґанизованих случованьох мож опатриц на сайту Новосадского сайма.

Роботни час Сайма лову и риболову и Сайма еколоґиї будзе од 10 до 19 годзин, з тим же 6. октобра роботни час од 10 по 17 годзин.