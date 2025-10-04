НОВИ САД – На Новосадским сайму вчера, 3. октобра, отримани Саям спорту и младежи. Саям отворел министер спорту Зоран Ґаїч, хтори визначел значносц сотруднїцства институцийох, спортских союзох и локалних самоуправох у розвою спорта.

Покраїнски секретар за спорт и младих Дане Баста гварел же тота манифестация окреме значна за наймладших, прето же им оможлївює упознац ше зоз спортом и полюбиц физичну активносц.

Саям отримани под слоґаном „Нови Сад бави за будучносц”, а на єднодньовей програми у Гали „Мастер”, на отвореним простору Саймишта и на Манєжу представели ше спортски клуби, союзи и младежски союзи и орґанизациї.

Саям спорту и младежи отримани под покровительством Покраїнского секретарияту за спорт и младих и Городу Нови Сад, зоз потримовку Министерства спорту, Министерство туризма и младежи, Олимпийского и Параолимпийского комитету Сербиї, Городского спортского союзу и Союзу за школски спорт Нового Саду.