РутенпресСпортТексти

Нєшка Саям спорту и младих

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 7 Опатрене

НОВИ САД – На Новосадским сайме нєшка, 18. октобра будзе Саям спорта и младих.

Саям спорта влонї прероснул до Сайма спорта и младих, а oд 2017. року отримує ше го под покровительством Города Нового Саду и зоз потримовку Покраїнского секретарията за спорт и младих.

Вєдно го орґанизую Городска управа за спорт и младих, Городски спортски союз, Союз за школски спорт Города Нового Саду и Новосадски саям и Союз здруженя Новосадски младежски форум.

Тота єднодньова програма потримує спорт през цали рок, нє лєм вершински и школски, алє и спорт наменєни старшим, особом зоз инвалидитетом, рекреативцом…

Капури сайма, 18. октобра буду отворени од 9 по 18 годзин, а уход ше нє наплацує.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

У Заводзе отримани вечар о творчосци Михайла Ковача

У Школи означени Шветови дзень поживи

На соботу „Водова”, гедлайнере Миле Кекин и Мортал...

Идуцого тижня манифестация „Днї толеранциї у Шайкашскей”

Мож купиц уходнїци за Бал Дома култури