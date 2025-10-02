РутенпресСпортТексти

Саям спорту и младежи будзе на пияток

автор Л. Сарич
автор Л. Сарич 12 Опатрене

НОВИ САД – Саям спорту и младежи будзе на пияток, 3. октобра на Новосадским сайму.

Нащивительох обчекую спортски змаганя, презентациї младежских орґанизацийох, алє и богати провадзаци програми.

Покровителє Сайму Покраїнски секретарият за спорт и младеж и Город Нови Сад, зоз потримовку Министерства спорту, Министерство туризма и младежи, Олимпийского и Параолимпийского комитету Сербиї, Городского спортского союзу и Союзу за школски спорт Нового Саду.

Саям почнє на 10 годзин и будзе тирвац до 18 годзин.

Уход ше нє будзе наплацовац.

