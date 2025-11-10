Саям у циню

У Беоґрадзе од 25. октобра по 2. новембер отримани 68. Медзинародни саям кнїжкох. Як и кажди рок, на тей найвекшей манифестациї пошвеценей писаному слову у реґиону, свойо нови виданя обявени медзи двома саймами представела и НВУ „Руске слово”. З тей нагоди, слово о 12-13 нових насловох, з хторима наша Установа предлужує вецейрочни тренд же, патраци просеково, обявює єдну нову кнїжку на мешац.

Узвичаєно, НВУ „Руске слово” на сайме у Беоґрадзе наступа вєдно зоз Заводом за културу войводянских Руснацох, хтори наш вецейрочни и бизовни партнер на векших видавательних подняцох. Гоч того року Завод нє бул на сайме, треба визначиц же и у чечуцим видавательним року уж обявени лєбо пошвидко виду з друку аж пейц заєднїцки кнїжки, насампредз публицистични наслови у Едициї „Фундаменти”.

З промоцию на сайме у Беоґрадзе, „Руске слово” на одредзени способ розпочало нови литературно-видавательни циклус хтори ше пошвидко предлужи на Костельниковей єшенї, а финализує на шлїдуюцу яр на новосадским Салону кнїжкох.

З рока на рок у тих пригодних, скоро сезонских уводнїкох свидомо ше зошлїзкуєм до коляї повторйованя – Основни циль и значенє участвованя на беоґрадским Сайме кнїжкох за нєвельки и специфични литератури и видавательства як цо тото нашо руске, праве у тим, у самим участвованю. Зявиц ше и буц там дзе ше зишли шицки, у епицентру случованьох кед слово о видавательстве, литератури и кнїжки…

… У ствари, скоро шицки. Пре риґидносц орґанизаторох сайма хтори нє сцели поцагнуц термин тей манифестациї же би ше нє збил з рочнїцу траґедиї на Гайзибанскей станїци у Новим Садзе, дзепоєдни наисце углядни видавательни хижи того року бойкотовали саям. Подєднак моцне порученє послате всоботу, 1. новембра, кед ище вецей саямски штанди остали заварти и окруцени до чарного найлону.

Гоч слово було о даскельо дзешаткох у одношеню на вецей як тисяч учашнїкох сайму, достоїнство ше нє мера на килаши.