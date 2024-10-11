Саям за пензионерох будзе през викенд

НОВИ САД – У Аули Новосадского сайма на соботу и нєдзелю 12. и 13. октобра будзе отримани дзешати Саям за пензионерох, а слоґан тогорочного сайма „За безбрижну старосц”.

През два днї нащивителє годни присуствовац на едукативних и забавних змистох, а окремна увага будзе на совитох лїкарох и превенциї хоротох.

На штандох буду представени велї медицински, фармаколоґийни, поживово и други продукти за старши особи. Ґу тому буду орґанизовани и активносци зоз обласци социялней защити, помоци и допатраня у обисцу, здравя, едукациї, волонтираня, здравого костираня, спорту, рекреациї и гобиї, творчосци, путованя, зоз обласци осиґураня и безпечних финансийох, як и правней защити.

Уход на саям ше нє будзе наплацовац.

Роботни час Сайма за пензионерох од 10 по 18 годзин, а шветочне отверанє будзе на соботу на 13 годзин.

Партнере у орґанизованю Сайма: Здруженє пензионерох Нового Саду и Дом здравя Нови Сад. Орґанизатор: СНАР Ґруп, а Новосадски саям партнер случованя.