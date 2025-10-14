Саям занятосци на ютре на новосадским Сайму

НОВИ САД – На Новосадским сайму 15. октобра од 10 до 15 годзин будзе отримани Саям занятосци, хтори орґанизую Новосадска филияла Националней служби за занятосц и город Нови Сад.

Роботодавателє хтори жадаю участвовац, можу ше приявиц особнє у филияли Нови Сад, на число телефона 021/4885518, лєбо на меил адресу ana.latinovic@nsz.gov.rs. Понукнута им будзе безплатна фахова потримовка у селекциї кандидатох, як и можлївосц хаснованя финансийних олєгчаньох при даваню роботи.

Нєзаняти хтори заинтересовани участвовац на сайме, треба же би ше приявели свойому совитнїкови за обезпечованє роботи же би були евидентовани як учашнїки и же би достали информациї о пририхтованю за участвованє на сайму.

Препорука Националней служби за занятосц же би заинтересовани пред тим як приду на саям мали обуку за активне глєданє роботи, хтора доступна на онлайн пладформи за ученє. На тот способ можу квалитетнєйше порихтац свою роботну биоґрафию и порихтац ше за розгварки зоз потенциялнима роботодавателями.