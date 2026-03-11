Самочета бул на консултацийох коло Радия Руски Керестур

БЕОҐРАД – Предсидатель Националного совиту Руснацох Стеван Самочета, вчера 10. марца ше стретнул зоз министром Демом Беришом и його сотруднїками коло можлївосцох як оформиц Радио Руски Керестур.

На тот завод у Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ отримани консултациї коло снованя Радия Руски Керестур, за цо уж скорей догварене же ше будзе конкуровац по проєкту.

Як дознаваме од Самочету, схадзка була конструктивна и закончена є оптимистично, та же Национални совит Руснацох активно роби на идеї же би ознова зажил радио зоз цалодньову програму по руски.