Самочета и Фейса були на схадзки при предсидательови Општини Бачка Тополя

БАЧКА ТОПОЛЯ – Вовторок, 5. мая предсидатель Националного совиту рускей националней меншини Стеван Смаочета и предсидатель Одбору за службене хаснованє язика и писма НСРНМ и предсидатель Рускей матки проф. др Михайло Фейса були на схадзки у Општини Бачка Тополя дзе их приял предсидатель Општини Адриан Сатмари На схадзки присуствовали и Ментуш Ливиа, задлужена за финансиї, здруженя гражданох и културу и предсидателька Совиту Месней заєднїци Нове Орахово Гайналка Шипош.

З тей нагоди, присутни розпатрали штири теми: Стретнуце младих Русинох/Руснацох/Лемкох Шветового форума младих РРЛ, реализованє дзепоєдних заключеньох Одбора за службене хаснованє язика и писма НСРНМ, Совит за медзинационални одношеня Општини Бачка Тополя и Виберанки за нове зволанє НСРНМ.

Кед слово о Стретнуцу младих Русинох/Руснацох/Лемкох Шветового форума младих РРЛ, догварене же тото збуванє финансийно потрима Општина Бачка Тополя. Як догварене делеґациї младих РРЛ зоз Ческей, Польскей, Словацкей, Мадярскей, України, Румуниї, Горватскей, ЗАД и Канади буду под час Стретнуца змесцени у Дому за школярох у периодзе од 7. по 9. авґуст, а орґанизаторе ше остараю же би програма була рижнородна.

Затераз запланована културно-уметнїцкa програмa хтору обезпеча даскельо руски/русински места, два цаловечарши друженя, виставa фотоґрафийох, проєкция документарного филма, нащиви ше церкви у Новим Орахове, Дом култури, хижа Сенки Бенчик, Городски музей, Зобнатицу, стадион ТСЦ и др. Стретнуце ше символично закончи зоз садзеньом ореха як знак заєднїцтва и тирвацей повязаносци учаснїкох.

У складзе зоз заключенями схадзки Одбору за службене хаснованє язика и писма НСРНМ предсидатель Одбору проф. др Фейса вимагал же би Општина Бачка Тополя розпатрела можлївосц заняц єдну особу, професора руского язика же би кончела прекладательни роботи за потреби Општини и месни заєднїци. Догварене же би шицки сайти Општини Бачка Тополя и єй месних заєднїцох були на шицких службених язикох Општини, та и на руским язику.

Пред схадзку, Одбор за Службене хаснованє язика и писма доручел преклади шицких улїчкох у Општини Бачка Тополя на руски язик, цо поробела мр Гелена Медєши.

Бешедоване и о Совиту за медзинационални одношеня Општини Бачка Тополя, представителє НСРНМ замодлєли же би о представительови рускей националней заєднїци Општини Бачка Тополя у тим Совиту думанє давал и НСРНМ. Попри тим, дискутоване и о наиходзацих виберанкох за национални совити, и о можлївосцох потримовки за уписованє до Окремного виберацкого списку.

Шлїдуюца схадзка ше планує концом юлия пред отримованьом Стретнуца младих Русинох/Руснацох/Лемкох Шветового форума младих РРЛ у Бачкей Тополї и Новим Орахове.