Самочета нащивел Амбасаду Републики Ческей

БЕОҐРАД – Предсидатель Националного совиту Руснацох Стеван Самочета, и проєктни менаджер Елемир Джуджар, штварток, 16. октобра були на схадзки у Амбасади Републики Ческей, на котру були поволани на инициятиву домашнїх, а тема була розвиванє прейґгранїчного сотруднїцтва рускей заєднїци у Сербиї и рускей заєднїци у Републики Ческей.

Причина за поволанку була же Самочета и Джуджар нєдавно конкуровали зоз проєктом за повязованє руских заєднїцох у Сербиї и Републики Ческей, на конкурс котри розписала Амбасада. Як зме дознали, тот проєкт нє прешол на конкурсу, медзитим було достаточне же би зацикавел Амбасаду за дальше сотруднїцтво.

З тей нагоди, Стевана Самочету и Елемира Джуджара, у Амбасади приял заменїк амбасадора Петер Шмейкл и його помоцнїца котра задлужена за конкурси. Догварене же Амбасада нєодлуга розпише конкурс на котри НСР порихта проєкт.

Попри тим, дознаваме и же зоз Амбасади наявели приход до Националного совиту, з намиру же би ше упознали зоз роботу НСР и зоз руску заєднїцу.