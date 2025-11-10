РутенпресСпортТексти

Шампиони єшеньскей часци

автор Д. Барна
автор Д. Барна

ДЕБЕЛЯЧА – Рукометни клуб „Русин” внєдзелю, 9. новембра, у ОШ „Моша Пияде” у Дебелячи одбавел седме першенствене стретнуце Трецей лиґи Войводини процив екипи РК „Тител” и зазначел пияту побиду зашором у новей сезони, а резултат бул 20:25 (10:15).

Бавяч стретнуца бул Предраґ Марянац.

За РК „Русин” бавели: Предраґ Марянац (c), Филип Орос, Иґор Варґа, Владе Орлич, Алекса Костелник, Тома Филип, Миле Зеленович, Лука Стойков, Филип Ноґо, Владимир Бакша, Борис Югик и Марко Слива.

Ґоли за екипу Русина дали: Борис Югик (9), Алекса Костелник (5), Филип Орос (4), Лука Стойков (2), Тома Филип (2), Иґор Варґа (1), Владимир Бакша (1) и Марко Слива (1).

Зоз одбавеним седмим колом, закончена и єшеньска часц першенства, дзе РК „Русин” зазначел шицки побиди и шампион є у першей полусезони Трецей лиґи Войводини.

