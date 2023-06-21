Саня Яшаревич-Кужич новa о.д. директора РТВ

НОВИ САД – Управни одбор Явней медийскей установи Радио-телевизиї Войводини на нєшкайшей схадзки принєсол одлуку же на место о.д. директора менує Саню Яшаревич-Кужич, потерашню заменїцу ґенералного директора тей хижи.

Саня Яшаревич-Кужич дипломована правнїца, ма вецей як 10 роки искуства у РТВ на одвичательних функцийох, а пред тим була судия и помоцнїца министра за людски и меншински права и шеф делеґациї Републики Сербиї пред релевантнима комитетами Зєдинєних нацийох. За о.д. директора є вибрана зоз векшину гласох УО.

На схадзки ше гласало и за кандидатох хтори ше приявели на конкурс за директора. Спомедзи пейцох кандидатох утвердзене же лєм двоме сполнюю условия, а то Будимир Маркович и Желько Двожак. Анї єден нє достал двотрецинску векшину гласох членох УО РТВ хтори чишлї дзевец членох. УО принєсол одлуку о розписованю нового конкурсу за ґенералного директора ЯМУ.