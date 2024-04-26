Сара Боцка друга з математики

КУЛА – Школярка першей класи штреднєй Технїчней школи „Михайло Пупин” Сара Боцка з Руского Керестура, завжала друге место у Сербиї у своєй катеґориї на Медзинародним змаганю з математики „Кенґур без гранїцох”.

Сара на змаганю посцигла 88,25 боди, док першопласовани школяр зоз Суботици мал 95,25 боди, од сто максималних, а у конкуренциї першей класи ше змагал 281 школяр зоз цалей держави.

Циль змаганя „Кенґур без гранїцох” популарозованє математики и природних наукох, а исти задатки ришую школяре у 90 державох швета, од трецей класи основней школи по штредньошколцох.