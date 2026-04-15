Сашо Палєнкаш обявел нову шпиванку „Цмота”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наш руски кантавтор, Сашо Палєнкаш, нєдавно обявел нову авторску шпиванку на Ютюб и Бендкемп платформох под назву Цмота, за хтору є у цалосци заслужни – од тексту и музику, по виводзенє, аранжман и финалну продукцию.

Текст писнї, як гварел, продукт подсвидомосци и настал спонтано, у ранших часох под час пририхтованя фриштикох записуюци слова хтори му у тей хвильки надиходзели, а без даякей предходней идеї и роздумованя же би дацо творел.

Музика ше розвила познєйше док тестирал музичну опрему, кед цала идея и достала свою препознатлїву мелодию, а потим и форму.

Нєодлуга, започал и знїманє хторе поступнє преросло до комплетного аранжману, а хтори автор жанровски доживює як блуз. Окремносц того проєкта визначує ше у тим же Палєнкаш сам одграл шицки инструменти, знял и їх и вокал хтори тиж його, шицко вимонтирал и на концу за спомнуту нумеру знял и символичну визуaлизацию понеже, як гварeл, за ориґинални сценарио нє було буджету.

Нумеру Цмота мож одслухац на його Ютюб и Бандкемп каналох.