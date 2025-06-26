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На нєдзелю Спортски бависка „Яша Баков” – мали фодбал за ветеранох

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 11 Опатрене

ПЕТРОВЦИ (ГОРВАТСКА) – У рамикох XXXIV Спортских бавискох Яша Баков, змаганє у малим фодбалу за ветеранох, будзе отримане Петровцох, Р. Горватска, на нєдзелю, 29. юния.

Початок змаганя на 9 годзин на Стадиону НК Петровци.

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