Щешлїви дзень державносци!

Пред шейсцома мешацами бул протест на площи у Вербаше. Гражданє пришли, бо их, прейґ дружтвених мрежох, поволали студенти. Опрез просторийох владаюцей странки пришли локални функционере и симпатизере хторих поволали руководителє Сербскей напредней странки и Општини. Хтошка у локалней самоуправи ма телефонски числа шицких активистох хтори приходза за дньовнїцу або под прициском, алє и телефонски числа криминалцох, дилерох, гарештанцох и поволал их, привитал, а можебуц им и помогнул же би витоварели оружиє. И покля вони рихтали свойо огньомети, топовски вдереня, палїци, каменя, фляши зоз змарзнуту воду и на глави поздзивали маски, нє забудзце же на шицко тото патрели и предсидатель општини, його помоцнїки, голєм єдна медицинска шестра и технїчар, библиотекарка, директор образовней установи и найважнєйше – наша полиция.

Резултат шейсцгодзинового нападу на гражданох було вецей як 60 покалїчених, шейсц загарештованих зоз боку студентского протесту и анї єден з гевтих цо пред полицию штреляли зоз 2000 ступнями до чловека.

Можебуц покус и упрекосц, народ станул и у Новим Садзе, Валєве, Краґуєвцу. И кед у Вербаше полиция умарла, у Валєву ше претворела до чудовиска хторе било шицко цо лєм було блїзко при протесту, та вицаговали и людзох зоз кафичох и автох… Голєм дакус вас тото застарало, нашо нєутрални согражданє цо сце нє заинтересовани за протести? Нови пакет законох, хтори вам познати як Мрдичово, заґарантовали же гевти хтори добри власцом нє буду одвитовац, гоч яки злодїйства поробя. А злодїйства ше лєм шорую… Дзелї ше одкази професором без протоколох и правилох, гроженя зоз шмерцу ше посила на „копи-пейст”, по улїчкох чече млєко, зной и будучносц статкарох Сербиї, а рутинска операция мандульох у даєдних шпитальох смертельна. Анї вас тото нє секира, нєутралци? Хтошка там же би загартушел студентску борбу, активистом у Кули краднє идентитети на профилох и видумує порноґрафски змисти. Кажди чловек хтори стої за студентами у тей хвильки ма причину же би ше бал, алє и як нїґда по тераз ма причини бориц ше, прето же други раз можебуц праве ви будзеце на посцелї шпиталю у Чачку, або на профилу СНС мафиї, и на концу, прето же кед тераз станєме, уж нїч вецей нє останє за нами у тей жеми.

И наисце, у городзе у хторим з єдного боку шмердзи индустрия, з другого кафилерия, з трецого депония, а зоз штартого чечу километри отрови и найбруднєйшей води у Европи, у городзе у хторей скоро кажда хижа ма инхалатор, а кажда фамелия дакого зоз малиґну хороту, анї єден чловек нє шмел би подумац же го шицко тото нє интересує.

(часц бешеди зоз гражданского Збору)

