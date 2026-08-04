Сцигли награди коцурским школярком

КОЦУР – Тих дньох до коцурскей Школи сцигли дипломи зоз литературних и подобових конкурсох, котри наградзени школярки прияли вєдно зоз свою менторку и учительку Марию Полдруги.

На традицийних Медзинародних литературних и подобових конкурсох Новорочна чаривносц и Христос воскрес, радосц принєс участвовали и школяре зоз Основней школи Братство єдинство зоз Коцура и зазначели замерковани успихи.

На новорочним конкурсу школярка першей класи Дуня Буґарски завжала перше место зоз свою подобову роботу у катеґориї младшого возросту, а на вельконоцним конкурсу зоз свою литературну роботу школярка истей класи Лара Няради завжала друге место, а Дуня Буґарски треце место, док єй подобова робота на истим конкурсу завжала друге место.

Отримани конкурси розписали Дзецински союз Городу Враню и Клуб младих уметнїкох 54.