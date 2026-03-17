РутенпресСпортТексти

СД Русин 2 завжал перше место

автор Д. Барна
РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох 35. Спортских бавискох Яша Баков внєдзелю, 15. марца у Спортскей гали у Руским Керестуре бул отримани турнир у одбойки. На турниру участвовали 4 екипи, два екипи з Руского Керестура, потим екипа РКЦ з Нового Саду и екипа Петровци (Горватска).

Турнир ше бавел по системи кажде з каждим, а побиднїка одлучовало кельо ше стретнуца победзело, як и сет количнїк.

Екипа СД Русин 2 з Руского Керестура освоєла перше место, Петровци зоз Горватскей були други, треце место завжала екипа РКЦ з Нового Саду, док штварте место була екипа СД Русин 1 з Руского Керестура.

