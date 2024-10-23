СД „Русин” побиднїк у малим фодбалу 3 на 3

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох 33. Спортских бавискох „Яша Баков” турнир у малим фодбалу 3 на 3, хтори бул отримани внєдзелю, 20. октобра на терену у Старей школи у Руским Керестуре, найлєпша була екипа СД „Русин” зоз Руского Керестура.

На тим турниру участвовали вкупно штири екипи – „РКЦ” зоз Нового Саду, „Папивинґ” ДОО зоз Вербасу, ФК „Искра” зоз Коцура и СД „Русин” зоз Руского Керестура.

Стретнуца ше бавелo по 10 минути, а екипи бавели кажде процив каждого двокружно.

Конєчни пласман на 33. Спортских бавискох „Яша Баков” бул шлїдуюци: 1. место завжала екипа СД „Русин” зоз Руского Керестура хтора турнир закончела зоз 5 побидами и єдним нєришеним стретнуцом, 2. место завжала екипа ФК „Искра” зоз Коцура хтора зазначела 4 побиди и по єдно нєришене и страцене стретнуце, 3. место припадло екипи „Папивинґ” ДОО зоз Вербасу хтори зазначели єдну побиду и 5 пораженя, док 4. место завжала екипа „РКЦ” зоз Нового Саду хтора на турниру зазначела тиж єдну побиду и 5 пораженя.

После законченого турниру у просторийох ФК „Русин” було преглашенє побиднїка, дзе после тей шветочносци предлужене друженє.