Седемцме, а як єден

Кед 2022. року формована перша класа у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре, до руского оддзелєня уписани седмеро школяре – и то шицки хлапци.
Учителька Валерия Папуґова нас дзечнє привитала и упознала зоз Емануелом Жилником, Матейом Буиловим, Давидом Тимковим, Матийом Салонтайовим, Серґийом Арвайовим, Синишом Копчанским и Алексейом Уйфалушовим. О нїх бешедує лєм найкрасши слова, бо су зложни як єдна фамелия – кажде нєпорозуменє ришую зоз рисунком, лєбо порученьом пребаченя, а вєдно участвую у шицких задаткох.
Хлапци гваря же ше крашнє складаю. Опитала сом ше им цо думаю о тим же су у оддзелєню сами хлапци, а Синиша гварел же ше вон на тото звикол и же му нє завадза, а векшина хлапцох анї нє роздумує о тим. Знаю же би им днї иншак випатрали, алє – нїч вецей од того… Вони медзи собу шицко подзеля, кед дахто дацо забудзе, зна же му ма хто помогнуц.
Заш лєм, хлапци ше дружа зоз дзивчатми на физичним, алє и на фолклору. Вшелїяк же ту єст и симпатиї, алє о тим – псссст…
Барз любя рисовац
Учителька порядно посила рисунки цалого оддзелєня до Заградки, а нє знац хтори красши. Шицки школяре маю притоку ґу рисованю. Кажди рисунок нарисовани по найменши дробнїци, прецизно є вифарбени, а дознала сом и цо найволя нарисовац: Матей найволї рисовац животинї, Давид трактори, Алексей авта, трактори и будинки, Емануел хижи, авта и городи, Серґий авта, а Синиша трактори и животинї. А и у тим себе помагаю. Кед дакому треба дацо нарисовац цо му нє барз идзе, вше му даєден пайташ помогнє. Матей шицким помага рисовац животинї и людзох. Кед рисую трактори, лєбо авта нарисую и хтора то марка, яки ма фелни, кельо є моцни… Аж учителька припомина же кед трактор под час настави преходзи коло школи, такой запатраю през облак опатриц яки є и чий трактор идзе по драже. З єдним словом, зоз подобового маю шицки петички.
– Школяре любя и математику, и Природу и дружтво, гвари учителька. – Хлапци вельо знаю о польопривреди, о тим цо людзе робя през рочни часци. Аж кед зме зоз руского язика обрабяли тему руского обисца, вони до найменших детальох описали цо ше находзи у їх шопи, у ґаражи…
А у составох описую свойо рижни дожица – Матей, Синиша и Матия описовали як их оганял сушедов буяк, та ше мушел скриц до прикочу; Емануел описал як упаднул до дзири у шнїгу; Синиша запаметал як зламал ногу… Любя описовац и свойо обисца, нукашнї и вонкашнї простор, своїх любимцох и други теми хтори припадаю їх каждодньовосци.
По английски найлєпше зна бешедовац Серґий бо, кед ше приселєл зоз фамелию до Коцура зоз Одеси у України, перфектно бешедовал по английски. Тераз уж звладал и руски и сербски язик, а своїм товаришом помага кед же то треба. За Серґия шицки гваря же люби дзелїц. Гоч цо принєше до школи за ужину, вше подзелї зоз пайташами.
Освоєли и награди
Матия барз добри математичар, пласовал ше на општинске змаганє, а Алексей, Матия, Емануел и Матей були на школским змаганю. Матей вєшенї достал награду за рисунок у рамикох конкурсу з нагоди Дзецинского тижня, Давид на конкурсу „Принєш лїсцеˮ освоєл першу награду, а Емануел люби писац писнї и приповедки.
Уж у першей класи участвовали у e-twining проєкту дзе сотрудзовали зоз парняками зоз Бриселу. Теди посилали єдни другим рисунки и винчованки. Упознали их зоз нашима обичаями за Миколая и Крачун и послали им новорочну виставу. Док нам учителька пуща видео-материял, хлапци ше шмею же яки теди були мали и баную же ше и наживо нє стретли зоз своїма парняками у Бриселу.
На концу розгварки виволали цо ше им найбаржей пачи у Заградки и же лєдво чекаю же би ше у їх школу ознова представело даєдну нову кнїжку за дзеци.