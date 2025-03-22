Седемцме, а як єден

Кед 2022. року формована перша класа у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре, до руского оддзелєня уписани седмеро школяре – и то шицки хлапци.

Учителька Валерия Папуґова нас дзечнє привитала и упознала зоз Емануелом Жилником, Матейом Буиловим, Давидом Тимковим, Матийом Салонтайовим, Серґийом Арвайовим, Синишом Копчанским и Алексейом Уйфалушовим. О нїх бешедує лєм найкрасши слова, бо су зложни як єдна фамелия – кажде нєпорозуменє ришую зоз рисунком, лєбо порученьом пребаченя, а вєдно участвую у шицких задаткох.

Хлапци гваря же ше крашнє складаю. Опитала сом ше им цо думаю о тим же су у оддзелєню сами хлапци, а Синиша гварел же ше вон на тото звикол и же му нє завадза, а векшина хлапцох анї нє роздумує о тим. Знаю же би им днї иншак випатрали, алє – нїч вецей од того… Вони медзи собу шицко подзеля, кед дахто дацо забудзе, зна же му ма хто помогнуц.

Заш лєм, хлапци ше дружа зоз дзивчатми на физичним, алє и на фолклору. Вшелїяк же ту єст и симпатиї, алє о тим – псссст…

Кед постали школяре першей класи

Барз любя рисовац

Учителька порядно посила рисунки цалого оддзелєня до Заградки, а нє знац хтори красши. Шицки школяре маю притоку ґу рисованю. Кажди рисунок нарисовани по найменши дробнїци, прецизно є вифарбени, а дознала сом и цо найволя нарисовац: Матей найволї рисовац животинї, Давид трактори, Алексей авта, трактори и будинки, Емануел хижи, авта и городи, Серґий авта, а Синиша трактори и животинї. А и у тим себе помагаю. Кед дакому треба дацо нарисовац цо му нє барз идзе, вше му даєден пайташ помогнє. Матей шицким помага рисовац животинї и людзох. Кед рисую трактори, лєбо авта нарисую и хтора то марка, яки ма фелни, кельо є моцни… Аж учителька припомина же кед трактор под час настави преходзи коло школи, такой запатраю през облак опатриц яки є и чий трактор идзе по драже. З єдним словом, зоз подобового маю шицки петички.

Синиша Копчански Матия Салонтай

– Школяре любя и математику, и Природу и дружтво, гвари учителька. – Хлапци вельо знаю о польопривреди, о тим цо людзе робя през рочни часци. Аж кед зме зоз руского язика обрабяли тему руского обисца, вони до найменших детальох описали цо ше находзи у їх шопи, у ґаражи…

А у составох описую свойо рижни дожица – Матей, Синиша и Матия описовали як их оганял сушедов буяк, та ше мушел скриц до прикочу; Емануел описал як упаднул до дзири у шнїгу; Синиша запаметал як зламал ногу… Любя описовац и свойо обисца, нукашнї и вонкашнї простор, своїх любимцох и други теми хтори припадаю їх каждодньовосци.

По английски найлєпше зна бешедовац Серґий бо, кед ше приселєл зоз фамелию до Коцура зоз Одеси у України, перфектно бешедовал по английски. Тераз уж звладал и руски и сербски язик, а своїм товаришом помага кед же то треба. За Серґия шицки гваря же люби дзелїц. Гоч цо принєше до школи за ужину, вше подзелї зоз пайташами.

Алексей Уйфалуши Емануел Жилник Давид Тимко

Освоєли и награди

Матия барз добри математичар, пласовал ше на општинске змаганє, а Алексей, Матия, Емануел и Матей були на школским змаганю. Матей вєшенї достал награду за рисунок у рамикох конкурсу з нагоди Дзецинского тижня, Давид на конкурсу „Принєш лїсцеˮ освоєл першу награду, а Емануел люби писац писнї и приповедки.

Уж у першей класи участвовали у e-twining проєкту дзе сотрудзовали зоз парняками зоз Бриселу. Теди посилали єдни другим рисунки и винчованки. Упознали их зоз нашима обичаями за Миколая и Крачун и послали им новорочну виставу. Док нам учителька пуща видео-материял, хлапци ше шмею же яки теди були мали и баную же ше и наживо нє стретли зоз своїма парняками у Бриселу.

На концу розгварки виволали цо ше им найбаржей пачи у Заградки и же лєдво чекаю же би ше у їх школу ознова представело даєдну нову кнїжку за дзеци.