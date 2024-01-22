Седемнаста Шветочна академия

ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 21. янура у Дюрдьове, у шерцу Шайкашскей, отримана седемнаста Шветочна акдемия з нагоди Националного швета Руснацох у Сербиї.

На дзень нашого Националного швета, отримуєме памятку на наших предкох на чолє зоз Михайлом Мункачийом хтори ше зоз согласносцу власцох тедишнєй Хабзбуржскей монархиї одлучели рушиц на далєку и нєизвесну драгу зоз Карпатох до нєпознатих крайох бачкей ровнїни. До пустари дзе нєшка Руски Керестур приселєли ше двасто Руски фамелиї.

Руснаци ше до Дюрдьова почали присельовац у першей половки 19. столїтия, и пошвидко збудовали установи хтори були ґарант отримованя руского народу – основани школа, грекокатолїцка парохия…

Од теди по нєшка руски народ на тих просторох пестує свой язик, културу, виру и обичаї и источасно ше розвивал през часи хтори ношели рижни спокуси.

З тей шветочней нагоди предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац у своєй бешеди и винчованки визначел же руска заєднїца у Републики Сербиї ма моци, сцелосци и дзеки позберац ше и мобилизовац коло заєднїцкей идеї. Вон ище гварел же ше нам поспишело зоз заєднїцкима моцами и усиловносцами затримац основне образованє по руску у Коцуре и уписац дзеци до рускей першей класи у Дюрдьове. Прилапени Правилнїк о финансованю Подручних канцеларийох хтори стимулує роботу наших културно-уметнїцких дружтвох. Преславени значни рочнїци нашого образованя. Робота Националного совиту и надалєй будзе пошвецена очуваню руских оддзелєньох у основним и обновйованю у предшколским образованю. Нажаль, резултати попису жительства треба же би нас застарали гварел медзи иншим предсидатель Совиту Йоаким Рац.

У своєй винчованки з нагоди Националного швета Руснацох у Сербиї, предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович медзи иншим надпомнул же ше од 2018. року, тото швето на предклад Покраїнскей влади означує як датум од покраїнского значеня. Єденей по числу малей националней заєднїци нє було лєгко прейсц през бурйовити збуваня и часто вельки историйни пременки хтори тот час ношел и зачувац и розвивац свою традицию, културу и идентитет. То за мултиетнїчну слику АП Войводини и Републики Сербиї у цалсоци барз важне, насампредз же тота слика нашо заєднїцке богатство и наш способ живота, хтори вєдно мушиме чувац гварел, медзи иншим, предсидатель Иґор Мирович.

Кед означуєме тот швето, здогадуєме ше далєкого датума – 17. януара 1751. року, кед було дате дошлєбодзенє за насельованє до тих крайох, здогаднул шицких нас у своєй винчованки преосвящени владика кир Георгий Джуджар. Вон гварел же од теди прешло вельо часу и вельо того вивтворене. Насампредз, дзекуїци пожертвовносци, визиї наших предкох. Подумайме кельо их було за скоро три вики постояня на тих просторох. За скоро три сторочя сполуживота з другима народами, ту на тих просторох збогацели зме каждодньовосц. Дали зме окремни печац и главни слупи нашого идентитета. То вира, просвита и култура зоз пестованьом националного язика. Тото богате нашлїдство ми велькодушно од наших предкох достали. Од нас завиши, тераз, яка будзе будучносц рускей заєднїци. Наша свята обовязка отримац тот уровень на хторим ше находзиме и далєй буц тото цо зме же бизме охабели цо глїбши и цо тирвацши шлїди. Най нас у тим провадзи приклад пожертвовносци визиї и велькодушносци наших предкох, а дух националного швета най жиє през цали рок гварел владика Кир Георгий Джуджар.

Нациоаналне швето Руснацох повинчовал и предсидатель Скупштини општини Жабель Радован Чолич.

Шветочней академиї у Дюрдьове присуствовали державни секретар у Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Нинослав Йованович, амабасадор України у Републики Сербиї Володимир Толкач, як и други представителє републичних, покраїнских и локалних орґанох власци, националних совитох меншинских заєднїцох, наших институцийох.