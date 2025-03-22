Шейтанє у цихосци од кампуса Универзитетa по Желєзнїцку станїцу

НОВИ САД – Новосадянє, вчера зоз цихим шейтаньом указали чесц Вукашинови Црнчевичови зоз Змаєва, хтори страцел битку за живот, а бул чежко покалїчени кед спадло надкрице на Желєзнїцкей станїци 1. новембра.

Учашнїкох на мирне шейтанє поволали студенти у блокади. Ишло ше поцихи од кампусу новосадского Универзитета по двох новосадских булеварох. Ношело ше лєм єден транспарент на хторим було виписане мено Стреня школа „Светозар Милетич” у хторей Вукашин бул матурант.

На Желєзнїкей станїци отримане 17 минути цихосци, шеснац минути пошвецене жертвом на гайзибанскей станїци, а єдна минута настраданим у дискотеки у Кочанох у Македониї.