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Шейтанє у цихосци од кампуса Универзитетa по Желєзнїцку станїцу

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 3 Опатрене

НОВИ САД – Новосадянє, вчера зоз цихим шейтаньом указали чесц Вукашинови Црнчевичови зоз Змаєва, хтори страцел битку за живот, а бул чежко покалїчени кед спадло надкрице на Желєзнїцкей станїци 1. новембра.

Учашнїкох на мирне шейтанє поволали студенти у блокади. Ишло ше поцихи од кампусу новосадского Универзитета по двох новосадских булеварох. Ношело ше лєм єден транспарент на хторим було виписане мено Стреня школа „Светозар Милетич” у хторей Вукашин бул матурант.

На Желєзнїкей станїци отримане 17 минути цихосци, шеснац минути пошвецене жертвом на гайзибанскей станїци, а єдна минута настраданим у дискотеки у Кочанох у Македониї.

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