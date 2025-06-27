Апел Сектора за позарядово ситуациї – осторожно при хаснованю огня

ВЕРБАС – Сектор за позарядово ситуациї Министерства нукашнїх дїялносцох апелує на жительох општини Вербас же би були одвичательни и барз осторожни при хасновану отвореного огня. У случаю же обача огень даґдзе, нєобходне же би цо скорей обвисцели огньогасно-ратовацку єдинку на число телефона 193.

З тей нагоди здогадли шицких жительох же зоз Законом о защити од огня и другима законами забранєне спальованє трави и нїзких рошлїнох на отвореним, остатку сцернянкових урожайох, спальованє шмеца, як и розкладанє огня у лєше и на оддалєносци од 200 метери од рубцох лєса. За нєпочитованє тих законских одредбох предписани и пенєжни кари котри од 10 до 50 тисячи динари за физични особи, а за спальованє остаткох сцернянкових урожайох за правни особи кари од 300 тисячи по милион динари.

Сектор за позарядово ситуациї у наиходзацим периоду, вєдно зоз другима лениями дїялносци Министерства нукашнїх дїялносцох, компетентнима инспекцийнима службами републичного и локалного уровню, звекшаю надпатраня и обиход терена пре пренаходзенє нєодвичательних гражданох котри нє почитую законски одредби и їх процесуиранє, а шицко пре зменшанє числа огньох на отвореним и звекшанє безпечносци гражданох.