Семинар о превенциї насилства над дзецми

ЕПАРХИЯ СВ. НИКОЛАЯ – Священїки зоз нашей Епархиї участвовали на онлайн семинару о превенциї насилства над малолїтнима особами, хтори орґанизовал Центер за дзецинске достоїнство зоз Києва.

Kанцелар Грекокатолїцкей епархиї св. Миколая мр. о. Дарко Рац зоз официйним дописом поволал шицких священїкох нашей Епархиї же би ше стреду, 26. марца уключели на онлайн семинар о превенциї насилства над малолїтнима особами.

Руководителька проєкта Иванка Рудакевич зоз Києва и єромонах, психолоґ Сава Масник бешедовали о значеню твореня безпечного околїска дзецом у церкви. Орґанизатор Центер за дзецинске достоїнство зоз Києва.

Зоз нашей Епархиї на онлайн семинар ше уключели владика кир Дюра Джуджар, о. Владислав Варґа, о. Дарко Рац, о. Владислав Рац, о. Дамян Кича ЧСВВ, о. Платон Салак ЧСВВ, о. Владимир Еделински Миколка, ш. Мартина Кмита и ш. Єремия Ходис.

Иванка Рудакевич бешедовала о файтох насилства и їх уплївох на розвой дзецка, о тим хто безпечни особи одроснутим и як мож препознац насилство, як реаґовац кед ше воно случело. Сава Масник, єромонах и психолоґ бешедовал о искуству Церкви у превенциї сексуалного насилства над дзецми, о безпечносних правилох хтори треба применьовац у рижних ситуацийох.

Учашнїки семинара дознали як ше маю справовац и як маю помогнуц дзецку хторе дожило сексуалне насилство и як треба бешедовац з дзецми о тих проблемох.

Онлайн семинар бул барз нащивени, бо ше о теми насилства бешедовало отворено, а тиж добре же ше и церква уключела до тей чувствительней теми. Тот перши семинар отримани у Києве, а шлїдуюци буду отримани до конца рока кажди мешац у другим европским варошу.