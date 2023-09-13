Семинар за службене хаснованє язика и писма

ВЕЛЬКЕ ҐРАДИШТЕ – Од 13–15. септембра, на Стриберним озеру, будзе обука за представнїкох националних совитох националних меншинох (НСНМ) под назву „Институционални механїзми и участвованє националних совитох у пририхтованю предписаньох зоз акцентом на службене хаснованє язикох и писмох”.

Тота обука то Мисия ОЕБС у Сербиї и на нєй буду участвовац представнїки Републичного секретарияту за законодавство, совитнїк за питаня националних меншинох. Окрем того же як треба пририхтац предписаня о службеним хаснованю язика и писма, законски овласценя НСНМ у обласци службеного хаснованя язика и писма – значенє и применьованє, будзе бешеди и о компетентносцох, искуствох у пракси службеного хаснованя язика и писма, о тим же яка розлика медзи приватним, явним и службеним хаснованьом, як треба поступнє уводзиц хаснованє и подобне.

Вшелїяк ту буду и роботнї, дискусиї, препорученя, а да ше и плани як ше ма убудуце робиц кед слово о тей обласци.

Национални совит Руснацох на тей обуки тиж будзе мац свойого преставнїка.