ИНДЇЯ – Початком марца у Индїї отримане сениорске и школске першенство Войводини у каратеу, на хторим участвовал и Ґлориян Штранґар зоз Руского Керестура, член Карате клуба „Гайдук” зоз Кули.

На сениорским турниру Карате клуб „Гайдук” зоз Кули участвовал зоз 13 борителями, а освоєне вельке число медальох: два златни, два стриберни и штири бронзовo. На тим турниру Ґлориян Штранґар завжал друге место и до його рукох пошла стриберна медаля. Шицки 13 каратисти хтори освоєли медалї, пласовали ше на державне першенство.

У Индїї отримане и школске першенство Войводини, дзе наступело вецей як 30 змагательох зоз КК „Гайдук” зоз Кули. Освоєне вельке число медальох, осем златни, три стриберни и седем бронзовo, алє найбитнєйша була ище єдна стриберна медаля хтору освоєл Ґлориян Штранґар.

Шицки школяре хтори освоєли медалї на школским першенству Войводини, виборели пласман на Школску олимпияду.

Тиж треба визначиц же всоботу, 9. марца у Будимпешти у Мадярскей отримани Медзинародни турнир „Hungarian tatami karate Cup” на хторим участвовал и Ґлориян Штранґар и зазначел одлични резултат, дзе у моцней конкуренциї завжал треце место и освоєл бронзову медалю. На тим турниру участвовало вецей як 700 змагательох зоз 19 державох, a KK „Гайдук” зоз Кули участвовал зоз 12 змагателями.

Ґлориян ше змагал у катеґориї борбох (сениоре до 76 кґ). У першей борби победзел змагателя зоз Словацкей, потим у шлїдуюцим змаганю зазначел пораженє од мадярского змагателя, док ше за треце место змагал зоз борительом зоз України, зазначел побиду и освоєл бронзову медалю. По тераз Ґлориян на Медзинародних змаганьох нє освоєл медалю, так же тота медаля його найлєпши особни резултат.