Програмa „Розшпивани слики – розтанцовани народи” на соботу у Сенти

СЕНТА – Програма Рошпивани слики – розтанцовани народи (Распеване слике – расплесани народи / Éneklő képek – táncoló népek) будзе отримана на соботу 24. мая, на 16:30 годзин у Малей синаґоґи (Бошка Юґовича 23).

Програма у рамикох проєкта Noborder – Граница која спаја / Határ, ami nem vá-laszt el (IPA Interreg), хтори реализує Завод за културу войводянских Мадярох, з цильом же би ше представело културну рижнородносц нашого краю и реализовало заєднїцки културни програми у сотруднїцтве зоз меншинскима заводами за културу Войводини, зоз окремним акцентом на мултикултуралносц и медзисобне упознаванє културох.

На 16:30 годзин будзе отверанє вистави фотоґрафийох уметнїка Петра Дешича и вистави народного облєчива меншинских заводох за културу Войводини. Виставу отвори етнолоґ др Леда Шилинґ. У програми участвує цитарски ансамбл Здруженя гражданох за пестованє традициї Бодор Анико и вокална ґрупа Дєрам (Ђерам) Сербского културного центра Стеван Сремац зоз Сенти.

На 17 годзин почнє Шветочни концерт на хторим участвую фолклорни ґрупи хторих делеґовали войводянски меншински заводи за културу: Културно-уметнїцке дружтво Петро Кузмяк Нове Орахово, Горватски културни центер Бунєвацке коло – шпивацка ґрупа Прелє Суботица, Здруженє за уметносц и културу Румунох Викентиє Петрович Бокалуц Торак, Културно-просвитне дружтво Єдинство Ґложан, Сербски културни центер Стеван Сремац Сента, Здруженє гражданох Бодор Анико фолклорне дружтво Сента / Bodor Anikó Hagyo-mányápoló Egyesület (Zenta).

На проєкту сотрудзую: Завод за културу войводянских Горватох, Завод за културу войводянских Румунох, Завод за културу войводянских Руснацох и Завод за културу войводянских Словацох.

Партнере на проєкту: Музей Тур Иштван зоз Баї, Учительски факултет на мадярским наставним язику зоз Суботици.