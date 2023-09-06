Сербиї нє забранєни вивоз овоци до ЕУ

БЕОҐРАД – Министерство польопривреди, лєсарства и водопривреди обявело Сообщенє у хторим ше гвари же нє точни обяви на дружтвених мрежох же Сербиї после врацаня овоци зоз гранїцох Европскей униї забранєни вивоз шицкей овоци.

З того Министерства поручую явносци же слово о нє правдивих информацийох и дезинформациї и модлї ше шицких тих цо ширя таке же би нє спреведали гражданох и нє дзвигали панїку.

З Министерства сообщели же лєм у авґусту того року Сербия вивезла до жемох ЕУ 692 посилки односно блїзко 8.000 тони овоци, од чого лєм три врацени. Источашнє Сербия як и шицки, бере оглядни прикладнїки шицкей роби хтору ше увожи же би защицела свойо тарґовище и лєм у тим року од 9.000 посилки хтори сцигли на гранїцу нашей жеми, врацени 37 посилки пре нєусоглашеносц.

Шицки жеми ше намагаю защициц свойо тарґовище и своїм гражданом обезпечиц же би хасновали лєм безпечни продукти, а кед слово о нотификацийох, вони нє наява забрани або автоматична забрана вивозу и увозу, алє знача дзвиганє уровня контроли односно спозоренє за жем хтора достанє нотификацию же би подзвигла свою систему контроли, наводзи ше у Сообщеню Министерства польопривреди, лєсарства и водопривреди.