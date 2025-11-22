Требало же би прешло пейц тисячи роки през историю чловечества, же би наша файта похопела же ширенє образованя важне. Ясне же владаюци класи були свидоми значносци образованя, сам факт же шицки пейц тисячи роки образованє чували лєм за себе, потвердзує праве тото. Ясне зоз векшини гуманистичних наукох, и по вихабених програмох у природних и технїчних наукох, же владаюци класи знаю котри образовни змисти опасни за їх положенє. И у кризней ситуациї владаюца номенклатура преженє змисти и цали универзитети (случело ше у Мадярскей), претаргнуц финансованє (случело ше у ЗАД), лєбо основац Факултет горватских студийох (случело ше у Горватскей), а ниа, ту и ми, бо зме блїзки як родзина, и Факултет сербских наукох. Предподставям же ше сербиянска власц жре же ше нє здогадли перши.

Звонка закону и процедурох, нови факултет у Нишу, на котрим ше будзе виучовац сербски науки, ма три предмети (аж). Значи, на сербски способ ше будзе виучовац сербски язик (предподставям же вируца шицко цо настало по основох ґерманистики, а можебуц и самого Вука Стефановича Караджича, бо ше превельо операл на ґерманистику, а нє на сербистику…?!)

Зоз якимашик окремнима методами (знова лєм предподставям), будзе ше виучовац история (по методох историчара-шарлатана Йована Деретича?!) И треце: на цалком сербски способ будзе ше виучовац русийски язик (чи заш лєм на русийски способ?! Заш лєм зме браца), на Факултету сербских наукох, сербски способ єдини лоґични.

Значи одсуство каждей лоґики, одкеди сом пречитала вистку о формованю „сербских наукох”, врацела ме, зоз численима асоцияциями на стари гит Супертрампа (Supertramp), британскей ґрупи и їх гиту „The Logical Song“. У рефрену ше находза слова латинского походзеня котри представяю критику фразеолоґиї (нєдо)учених. Часц рефрену котра на шицких язикох Европи, нє мушиме анї прекладац, глаши: Жадаме же биш ше чувствовал акцетабилни, респектабилни, презентабилни, веґетабилни (бависко зоз словами, у вариянти словенского язика „поврчно” наглашує пражнїну такого ученя) „We’d like to feel you’re acceptable, respectable, oh, presentable, a vegetable“.

Та так, веґетабилни ма єднак смисла кельо и „сербски науки” (як и горватски студиї) И цала тота приповедка, подполно нєозбильна, у ствари озбильне вдеренє на универзитетске образованє у Сербиї. Держава котра джмурела, прециховала формованє квази високошколских установох котри наставали по цалей Сербиї од возпоставяня капитализму пред 35 роками. Тераз є снователь єдней такей, квази образовней установи .

Прето же – веґетабилносц.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”