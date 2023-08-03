Шеснац обєкти додзелєни шеснац социялно загроженим фамелийом

КУЛА – Проєкт „Активни инклузивни сервис Кула” (АктИС Кула), хтори порушани у юлию 2021. року, а хтори мал за циль економски, квартельно и дружтвено змоцнїц чувствительни ґрупи гражданох општини Кула, нєдавно закончени та з тей нагоди у Шветочней сали Општини Кула отримана закончуюца конференция.

На конференциї представени резултати АктИС проєкту, и додзелєни ключи и контракти 10 хасновательним фамелийом хтори уселєни до реновираних и опремених стамбених єдинкох.

Зоз реконструкцию дзешец стамбених єдинкох у явней власносци и зоз купованьом и реконструкцию шейсц поєдинєчних єдинкох, Општина Кула ришела проблем дванац фамелийом зоз рижних цильних ґрупох и штиром фамелийом младих хтори без родительского стараня, а хтори виходза зоз системи социялней защити.

Окрем младим хтори напущую хранительни фамелиї и установи змесценя, проєкт бул наменєни и особом зоз инвалидитетом и менталнима почежкосцами, женом хтори жертви фамeлийного насилства як и фамелийом у екстремним худобстве.

Конференцию отворел Предсидатель општини Кула, Дамян Милянич хтори визначел же по проєкту 16 обєкти додзелєни 16 фамелийом, односно 41-ей особи.

Проєкт реализовала Општина Кула у партнерстве зоз Здруженьом за помоц ментално нєдостаточно розвитим особом „Белава птица” Кула и Центром за социялну роботу општини Кула, а финансовани є зоз средствох Европскей униї у рaмикох Програми „Потримовка ЕУ социялному биваню и активней инклузиї”, а през Канцеларию Зєдинєних нацийох за проєктни услуги – УНОПС.