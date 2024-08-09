Шестра Євсевия представела нову кнїжочку молитвох

РУСКИ КЕРЕСТУР – После Служби Божей на Преображениє Господнє шестра Служебнїца НДМ Євсевия Мудранинец зоз манастира шестрох Служебнїцох у Коцуре представела присутним кнїжочку Помпейска дзевятнїца.

Кнїжочку по допущеню епарха Епархиї Святого Миколая – Руски Керестур Георгия Джуджара видали Шестри Служебнїци НДМ, Провинциї Св. Осифа, Руски Керестур.

Зоз українского ю преложела ш. Євсевия Мудранинец, СНДМ и Снежана Шанта, а лекторовал др Юлиян Рамач. Дизайн и компютерски оборбок кнїжочки обдумал Даниєл Пап.

Тираж кнїжочки 300 прикладнїки и мож ю купиц при шестрох Служебнїцох и на наших парохийох за 250 динари.