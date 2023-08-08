Шестра Клара Цинканич дала обити у коцурскей церкви

КОЦУР – У грекокатолїцкей Церкви Успения Пресвятей Богородици внєдзелю, 6. авґуста, шестра Клара Цинканич зоз манастиру шестрох Служебнїцох Непорочней Дїви Мариї у Коцуре дала свою першу дочасову пришагу (обити).

Архиєрейска Служба Божа почала на 10 годзин, служел ю владика кир Георгий Джуджар, а сослужели домашнї парох коцурски о. Владислав Рац, парох нововербаски о. Данил Задрепко, о. Дионизий Заведюк, ЧСВВ, зоз Риму и о. Сречко Римац, ОЦД, зоз Зомбору.

Под час Велькей Служби Божей отримана и святочна подїя – млада шестра Клара дала свойо перши обити. Як визначене у Служби, така подїя у нашей провинциї нє була 10 роки, а шестра Клара пред шицкима присутнима зашведочела свойо обецунки Господу Богу.

Тей святочносци присуствовали велї коцурски парохиянє, як и Исусова мала шестра Мартина зоз Керестура, шестри Служебнїци зоз Руского Керестура, Кули, Нового Саду, Беоґраду, а церковни хор зоз шпивом прикрашел Службу Божу. Святочней пришаги шестри Клари на єй драги пошвеценя Господу Богу присуствовали и єй найблїзши – мац Мария Цинканич и шестринїца Ника котри пре тоту нагоду пришли зоз України.

Як владика Георгий визначел у казанї, будземе ше модлїц и модлїме ше за шестру Клару, же виросла у Божей ласки, же би Господь Бог тото цо розпочал у нєй допровадзел до щешлївого конца и прейґ йей прикладу пребудзел шерца и другим младим особом котри буду порихтани пойсц на службу Богу. А нам, як додал, на духовни хасен и потримовку на драги нашого живота, а наша драга провадзи до щешлївей вичносци и радосци у заєднїцтве з Господом Богом, яке вон порихтал за шицких тих котри го любя и почитую.

Того дня, означена и 37. рочнїца як парох о. Владислав Рац приял Тайни священства и бул пошвецени за священїка.

З тей нагоди владика Георгий визначел же ше модлїме и за о. Владислава, же би го Господь Бог и далєй благословел, же би и далєй шал тото духовне зарно и же би воно приношело плоди котри ми нє видзиме, алє Господь Бог видзи. Як гварел на концу, най Господь Бог провадзи и благослови и о. Раца и шицких нас вєдно зоз нїм на нашей драги до вичносци.

По законченей Служби Божей, у церковней порти була порихтана закуска и ошвиженє за шицких парохиянох и госцох котри пришли вєдно зоз шестру Клару и о. Рацом означиц тоту святочну подїю.