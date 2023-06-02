Сезону закончели на високим 4. месце

РУСКИ КЕРЕСТУР – Подросток Фодбалского клубу „Русин”, вовторок 30. мая на домашнїм Ярашу одбавел остатнє, 16. коло у своєй Подручней младежскей лиґи процив екипи Гайдук зоз Стапару, зоз нєришеним резултатом 3:3 (3:2).

Перши ґол за Русин по лївим боку дава Алексей Бики, а потим нєодлуга други ґол за Русин, у соло акциї по правим боку, дава Иван Планчак. У 30. минути направени пенал над Бикийом, та треци ґол дава капитен Александар Тома.

У остатнїх пейцох минутох у першим полчасу, русиновци доставаю два ґоли зоз двох пеналох и ту госци зменшую розлику на 3:2, а потим у другим полчасу зоз контра нападу виєдначую на 3:3.

У коло 20. минути пред конєц, русиновци почали оштрейше нападац, а окреме добру нагоду за ґол мали Александар Зорич, Александар Тома, Иван Планчак и Андрей Дудаш, но резултат остал нєпременєни.

Русин наступел у составе – Мирослав Молнар, Владимир Кoчиш, Тадей Бодянец, Марио Иличич, Кристиян Надь, Андрей Дудаш, Алексей Бики, Мирко Надь, Александар Зорич, Александар Тома, Иван Планчак, Желько Максич, Божидар Чонка, Андриян Стоянович и Андрей Мудри. Тренер, Зденко Шомодї.

З оглядом же стретрнуце з Гайдуком одбавене з нєришеним резултатом, на концу першенственей сезони Русин завжал штварте, а Гайдук пияте место од вкупно 9 екипох. Перши на таблїчки ОФК Бачка зоз Бачкей Паланки, друга екипа Станишичу, док треци ЖАК зоз Зомбору.