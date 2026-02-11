БЕОҐРАД – Схадзка Координациї националних совитох (НС) националних меншинох у Сербиї будзе отримана на стреду, 11. фебруара. Спред Националного совиту Руснацох на схадзки Координациї будзе присуствовац предсидатель Стеван Самочета.

На схадзки представнїки националних совитох виберу обласци за финансованє зоз Буджетского фонду за национални меншини за 2026. рок, усмено представя План роботи свойого НС за 2026. рок и делеґую теми о хторих ше будзе бешедовац зоз премиєром Републики Сербиї Дюром Мацутом.

Схадзку ше отрима у сали 368 на трецим поверху Палати Сербиї на 11 годзин.